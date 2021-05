Curso online discute a diversidade de patrimônios naturais, históricos e artísticos de Guarulhos

Imagine que você precisa levar um amigo ou amiga para conhecer Guarulhos. Para onde você levaria? Estão abertas as inscrições para o curso online Guarulhos: Conectando Destinos e Informações. Gratuita, a iniciativa é uma das ações do Era Virtual Museu Guarulhos, projeto idealizado pela ONG Eco Social Água Azul e beneficiado pela Lei Aldir Blanc por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura, da Secretaria de Cultura.

O curso é transmitido pela fanpage do projeto no Facebook, no endereço https://www.facebook.com/museuvirtualguarulhos, e acontece entre os dias 7 e 10 de junho, das 19h às 21h. Para participar os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no endereço https://forms.gle/aMLR9wjLknAYTD3y8. Ao todo são 90 vagas e a turma é mediada pelo historiador Elton Soares e pelo biólogo Ericson Ferreira.

O conteúdo do curso tem foco na riqueza e diversidade que a cidade de Guarulhos oferece em patrimônios naturais, históricos e artísticos, uma infinidade de lugares de grande relevância para se conhecer além daqueles que já são prestigiados.

Para saber mais acesse o site https://www.eravirtualmuseuguarulhos.com.br/ e as páginas do projeto Era Virtual Museu Guarulhos no Facebook (https://www.facebook.com/museuvirtualguarulhos) e no Instagram (https://www.instagram.com/museuvirtualguarulhos/).