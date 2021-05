Guarulhos recebe pré-lançamento de longa-metragem com grande elenco

Neste sábado (22), às 16h, a cidade de Guarulhos recebe o pré-lançamento de Vagabundos Enrascados, longa-metragem dirigido pela guarulhense Barbara Mascarenhas. O evento, que acontece no Hotel Marriott somente para convidados e respeitando todos os protocolos contra a covid-19, conta com a participação dos atores Tony Lee e Suely Franco, o rapper Helião do RZO, além de grande elenco para a apresentação do filme.

Vagabundos Enrascados é uma comédia de erros que retrata as peripécias de três amigos oportunistas que buscam ganhar a vida com malandragem e irreverência. O longa leva às telas humor e ação por meio de uma paleta baseada no modernismo brasileiro, em especial nas obras de Di Cavalcante. A cada cena, cores, texturas e sensações se mesclam ao enredo.

Idealizado pela diretora Bárbara Mascarenhas e pelo roteirista James Salinas, Vagabundos Enrascados é uma produção viabilizada com recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura). Realizado como cinema de guerrilha (filmes com baixo orçamento), a produção reúne profissionais do cinema, teatro, fotografia e jornalismo, unindo talentos de gerações distintas no intuito de produzir arte em um momento de desafios e escassez cultural.

Sinopse

Três jovens amigos, que vivem de pequenas trapaças e oportunidades de negócios obscuros, encontram a possibilidade de uma grande transação quando ouvem um trecho de uma conversa num bar. Uma encomenda, uma entrega e uma grande recompensa em dinheiro. Bastava que eles interceptassem a entrega e a fizessem ao destino certo. A partir desse momento, a encomenda, que estava endereçada à máfia chinesa, percorre um caminho de erros e acertos, fazendo com que os três amigos busquem uma solução nada convencional para a realização dos seus planos com um desdobramento cômico e trágico.

Sobre Bárbara Mascarenhas – A guarulhense Bárbara Mascarenhas é atriz, apresentadora, produtora, roteirista e diretora. É formada em comunicação e arte pelo Senac São Paulo desde 2002. Atua na gestão de produção cultural e marketing há 20 anos, produzindo shows, espetáculos teatrais, eventos corporativos, talk shows, mostras de arte e cinema. Também atua como incentivadora de ações e projetos culturais focados na economia criativa.

Bárbara participou de seis filmes como o roteirista, entre eles Variações, A Última Hora de Severina Brandão, a série Metrópoles, e o premiado SP, Crônicas de uma Cidade Real, com direção de Elder Fraga. Além disso, realiza a direção artística de clipes de grupos musicais. Um deles foi eleito o melhor de 2020, As Armas que Matam, com a banda RZO. Atualmente faz direção de longas e curtas-metragens, é produtora e apresentadora em um programa sobre cultura e produções independente do cinema na Rádio Geek ao lado do roteirista James Salinas.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.