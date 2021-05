Prefeitura abre inscrições para cursos de mídias digitais e edição de imagens

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para dois cursos na área de comunicação, que devem ser realizadas diretamente com a secretaria pelos telefones 2475-9728/9726 até o dia 2 de junho. As aulas acontecerão presencialmente no Senai Dutra (avenida Carmela Dutra, 380, Jardim Presidente Dutra) e obedecerão aos protocolos de prevenção à covid-19.



O primeiro, com 16 vagas abertas, é o curso Seja um Profissional em Comunicação em Mídias Digitais. O objetivo do curso é capacitar o aluno a desenvolver layouts para diversos tipos de mídias, além de preparar e editar imagens digitais para divulgação utilizando ferramentas e recursos do Photoshop. O curso acontecerá de 14 a 21 de junho, das 8h às 12h.



O segundo, também com 16 vagas, é o curso Crie e Edite Imagens Profissionais para Redes Sociais. O objetivo é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos em imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar uma imagem, formatação e exportação de arquivos. As aulas acontecerão de 14 a 21 de junho, das 13h às 17h