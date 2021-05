Passageiro com a variante indiana circulou por horas pelo Aeroporto de Guarulhos

Nesta manhã de terça-feira (25), O prefeito Guti esteve no programa do apresentador Datena, transmitido na TV Band, e queixou-se do serviço prestado pela concessionária GRU Airport.

A razão foi que um homem indiano, com suspeita de estar com contaminado com a nova cepa do coronavírus, tenha circulado por cerca de duas horas pelo aeroporto, sem ao mínimo ser abordado. O prefeito disse que a grande parte das pessoas que trabalham no aeroporto morem em Guarulhos e foram expostas a cepa indiana.

O exame colhido do homem está em análise por um laboratório, o resultado sairá em dez dias. O indiano mora no Rio de Janeiro, para onde foi levado e está em isolamento.