Câmara Técnica do Condemat realiza ações em celebração ao mês do Meio Ambiente

A Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, realiza uma série de atividades no mês de junho em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste sábado (05). Entre as atividades está a Capacitação em Coleta Seletiva e Logística Reversa destinada aos gestores municipais e organizações de catadores de materiais recicláveis da região.

A iniciativa tem início no próximo dia 8 de junho, e contará com a participação do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS) e da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), vinculados à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA); da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) e do Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP).

Neste primeiro dia será apresentado um histórico e panorama da gestão de resíduos sólidos na região do CONDEMAT, bem como a atuação do consórcio desde de 2017 e a articulação junto aos demais órgãos e entidades participantes. A capacitação seguirá todas as terças-feiras do mês de junho.

Ainda celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, está programada para o dia 17 de junho uma atividade em comum dos 12 municípios e a ONG Espaço Urbano, como parte do desenvolvimento do projeto Recicla Cidade.

A coordenadora da Câmara Técnica, Claudete Canada falou da importância da data e da iniciativa em promover atividades que incentivem a valorização e conscientização sobre o tema.

“O Dia Mundial do Meio Ambiente vem para chamar atenção de todos sobre a importância da preservação dos nossos recursos naturais. Por meio da Câmara Técnica, nós desenvolvemos este trabalho ao longo do ano, sempre buscando a troca de experiências entre os municípios. A capacitação em coleta seletiva e logística reversa será uma oportunidade muito importante para os técnicos das prefeituras, líderes de organizações de catadores e técnicos da ANCAT debruçarem sobre o tema, ampliando o olhar para além de se suas competências e promovendo ações significativas para o avanço nos municípios. O resultado disso é o impacto direto na rotina da cidade e na qualidade de vida da população”, disse.

Além destas ações, a região passa a fazer parte, a partir da próxima segunda-feira (07/06), de um projeto-piloto do Governo do Estado, com o objetivo de combater o descarte irregular dos resíduos da construção civil.