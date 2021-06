Com Foco em Casa promove bate-papo com instrumentistas de violoncelo

Você sabia que, em algumas regiões, o violoncelo é conhecido pelo nome de rabecão? Nesta quarta-feira (9), às 20h, a Prefeitura de Guarulhos apresenta o Com Foco, em Casa!, atividade digital cuja edição terá como foco o violoncelo e que envolve os instrumentistas das orquestras de Guarulhos para potencializar e aprimorar sua performance enquanto estão longe dos palcos. A transmissão ocorrerá pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos no YouTube e no Facebook.

Em formato de bate-papo, o encontro promoverá a participação dos violoncelistas da Orquestra Gru Sinfônica Mayara Alencar e Giuliano dal Medico, além de Fábio Presgrave, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Mariana Amaral, concertina do Theatro Municipal de São Paulo.

Iniciativa das secretarias de Educação e Cultura, o Com Foco, em Casa! é uma atividade relacionada aos aspectos de formação dos instrumentistas da Orquestra Gru Sinfônica, que têm forte atuação junto ao ensino de música para alunos da rede municipal no programa Saberes em Casa, e dos músicos da Orquestra Jovem, que não podem prescindir de estudos sistemáticos para aprimorar sua técnica. A iniciativa objetiva, sobretudo, amparar os instrumentistas ao longo do período de distanciamento social.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Com Foco, em Casa! com o tema violoncelo

Data: quarta-feira, 9 de junho

Horário: 20h

Evento virtual transmitido pelas redes sociais:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g



Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/