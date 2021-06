Magalu inicia processo seletivo para preencher 500 vagas em Guarulhos

O Magalu, maior ecossistema para comprar e vender no Brasil, abre mais um Centro de Distribuição. Dessa vez, na segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos. O novo ponto logístico irá gerar mais de 500 postos de trabalho e a previsão é que inicie suas atividades em agosto. O processo seletivo está aberto no site: https://carreiras.magazineluiza.com.br/.

O novo depósito irá compor a infraestrutura logística do Magalu, que conta com mais de 23 centros logísticos por todo o país e chega para oferecer ainda mais agilidade às entregas de produtos aos consumidores da Grande São Paulo. Hoje, a entrega mais rápida do Brasil é feita pelo Magalu. Nos primeiros três meses de 2021, 51% dos pedidos do e-commerce, que saíram do nosso próprio estoque, foram entregues em até 24 horas. E 70% deles chegaram às casas dos clientes em todo o Brasil em, no máximo, 48 horas. Hoje, a entrega em 1 hora já é realidade na companhia e já está disponível em 50 lojas.

O empreendimento fica na Avenida Abrahão Lincoln, 43, local estratégico, próximo às grandes avenidas e rodovias da cidade, oferecendo vazão eficiente aos itens vendidos pelo e-commerce da companhia.

O Magalu tem mais de 26 milhões de produtos disponíveis em diversas categorias que vão desde eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, até itens de mercado, beleza, esporte e moda.