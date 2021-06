CEUs de Guarulhos retomam atividades presenciais no dia 14

A partir da próxima segunda-feira (14) os Centros de Educação Unificados (CEUs) de Guarulhos retomam as atividades presenciais com 30% de sua capacidade e com a observação de todos os protocolos sanitários de distanciamento físico impostos pela pandemia. Entre os dias 9 e 11 de junho as inscrições estarão abertas para as oficinas culturais e esportivas, entre outras atividades presenciais para toda a população.

Para participar os interessados devem entrar em contato com o CEU mais próximo de sua residência para garantir a vaga. Todas as unidades estão preparadas para oferecer o atendimento a alunos e famílias com segurança, sem aglomerações. Além das oficinas presenciais, algumas atividades permanecem com aulas remotas, como os cursos de línguas. “Nessa primeira etapa, depois de um ano e três meses sem atividades presenciais por conta da covid-19, a ideia é voltarmos a ter esse contato com os CEUs aos poucos, através das oficinas, uma forma de matar a saudade da comunidade”, explica Luciana Morais de Paula, responsável pelo programa Escola 360 da Prefeitura.

A reabertura dos CEUs incluirá suas academias, bibliotecas, teatros, anfiteatros e pistas de caminhada, que foram devidamente preparadas para oferecer aos munícipes oficinas de artes, danças, atividades físicas e esportivas com total segurança.

O programa Escola 360 também acompanha as ações definidas pelas secretarias de Educação e Saúde, como a antecipação do calendário de vacinação contra a covid-19 para todos os profissionais da educação em Guarulhos que atuam nos CEUs.

Desde o mês de março as unidades fizeram o levantamento de quantos alunos estavam interessados em retornar aos cursos presencialmente e quantos desejavam permanecer com as atividades remotas. A partir do planejamento realizado com os gestores e as equipes, a retomada das atividades presenciais será cumprida gradualmente após observar a realidade de cada aluno.

Confira a unidade mais próxima de sua residência

CEU Bambi

Rua Benedito Thieso, s/nº – Pq. Residencial Bambi

Fone: 2408-5402

CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

Fone: 2088-3508

CEU Continental

Avenida Maria Gebin de Morais, 867 – Parque Continental II

Fone: 2086-1002

CEU Jardim Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, 544 – Jd. Cumbica

Fone: 2412-2771

CEU Ottawa-Uirapuru

Rua Morada Nova, 208 – Jd. Ottawa

Fone: 2279-2705

CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/n° – Vila Paraíso

Fone: 2456-2524

Fone (público): 2489-0770

CEU Parque São Miguel

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Pq. São Miguel

Fone: 2421-2445

CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Fone: 2489-3500

CEU Ponte Alta

Avenida Florestan Fernandes, s/nº – Jd. Ponte Alta

Teatro: Rua Pernambuco, 836 – Jd. Ponte Alta

Fone: 2436-6813

CEU Presidente Dutra

Final da Rua Maria de Paula Motta

Fone: 2432-8930

CEU Rosa de França

Rua Sergipe, s/nº – Jd. Rosa de França

Fone: 2304-7589

CEU Vila São Rafael

Rua Deus do Sol, s/nº – Vila São Rafael

Fone: 2304-6012