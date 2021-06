Exposição itinerante com a história da cidade chega ao calçadão da rua Dom Pedro II

Depois de passar uma temporada nos terminais urbanos Pimentas e São João, a exposição itinerante Era Virtual Museu Guarulhos chegou ao centro da cidade nesta segunda-feira (14), onde ficará em exibição aos guarulhenses no calçadão da rua Dom Pedro II até a próxima sexta-feira (18), das 13h30 às 18h. A exposição tem por objetivo promover o acesso à história da cidade, desde a sua fundação até os dias de hoje.

O passado de Guarulhos está retratado em 20 banners, com imagens e textos em português e inglês, que já circularam por vários pontos da cidade, principalmente em regiões mais distantes do Centro.

Para receber as pessoas que circulam pela região central, a exposição conta com jovens monitores, capacitados pela equipe do projeto para falar sobre a história da cidade, tirar dúvidas e estimular a curiosidade. Os monitores também seguem todos os protocolos de prevenção à covid-19, inclusive com a entrega de máscaras de proteção aos visitantes.

Idealizada pela ONG Eco Social Água Azul, Era Virtual Museu Guarulhos é uma exposição beneficiada pela Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura.

Para saber mais acesse o site https://www.eravirtualmuseuguarulhos.com.br/ e as páginas do projeto Era Virtual Museu Guarulhos no Facebook (https://www.facebook.com/museuvirtualguarulhos) e no Instagram (https://www.instagram.com/museuvirtualguarulhos/).

Serviço

Era Virtual Museu Guarulhos – Exposição itinerante

Data: até 18 de junho

Horário: das 13h30 às 18h

Local: rua Dom Pedro II, Centro – Guarulhos/SP