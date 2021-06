Arrastão Cultural e Editora Ctrl+v estreiam série de entrevistas com artistas, produtores e escritores

O coletivo Arrastão Cultural e a Editora Ctrl+v estreiam uma série de entrevistas com artistas, produtores e escritores do livro Rebelião Maromomi: Arte Apesar da Maldição. As entrevistas acontecem nos dias 24 de junho, 1º e 8 de julho, quintas-feiras, às 20h30, e são veiculadas pelos perfis dos coletivos no Instagram, nos endereços https://www.instagram.com/editoractrlv/ e https://instagram.com/arrastaocultural.

Sob mediação do jornalista e produtor cultural João Perreka, a série antecede o lançamento do livro, previsto para 10 de julho. Os encontros com artistas envolvidos diretamente na publicação abordam o processo de criação da obra Rebelião Maromomi, que reúne o trabalho de 19 artistas com textos, poesias, ilustrações e imagens inéditas dedicadas a costurar a história viva relatada no livro.

No próximo dia 24 a série entrevista Juliano Lourenço, poeta, ator, produtor audiovisual e pesquisador, e Jéssica Hab Donegá, compositora, musicista, tradutora e produtora cultural. No dia 1º de julho o encontro conta com a participação de Thiago Loreto, escritor e um dos organizadores do jornal Dialética, e a poeta e DJ Daisy Coelho. No dia 8, para encerrar a série de entrevistas, o projeto convida Aline Fonseca, poeta, colagista, atriz e diagramadora do livro, e Camila Rhodes, fotógrafa e diretora de arte.

Sobre o livro

Ao longo de mais de 200 páginas, Rebelião Maromomi: Arte Apesar da Maldição se caracteriza como extenso trabalho de pesquisa e resgate de histórias, projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura.

Antologia poético-documental, o livro materializa um patrimônio cultural em formato de publicação acerca das movimentações, expressões, produções artísticas, artistas e seus trabalhos, com um recorte temporal que contempla a arte independente da cidade nas duas primeiras décadas do século XXI.

Para mais informações sobre o coletivo Ctrl+v, acesse a fanpage no Facebook: https://www.facebook.com/ctrlvpublicacoes. Para comprar ou ler o livro, acesse https://www.instagram.com/editoractrlv/. Outras informações podem ser obtidas pelo email [email protected]

Para mais informações sobre a programação de eventos que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

