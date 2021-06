Oralidade e Alfabetização em Tempos de Pandemia é o tema da 2º edição da Conferência Leia

Na próxima terça-feira (29), das 19h às 20h30, acontece a 2ª edição da Conferência Leia (leitura, emancipação, interação e alfabetização) com o tema Oralidade e Alfabetização em Tempos de Pandemia e o objetivo de promover a reflexão de professores acerca de temas relacionados à alfabetização. A conferência é transmitida pelo canal da Secretaria de Educação no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=yI7NrSOL2cI). O evento, que tem como público-alvo professores do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental, é aberto ao público.

A conferência conta com a participação de Claudemir Belintane, professor da Faculdade de Educação da USP. A palestra encerra as discussões e estudos realizados nos meses de maio e junho deste ano, durante as formações do Programa Leia.

Iniciativa da Secretaria de Educação, o programa tem como foco realizar conferências bimestrais com especialistas de todo o Brasil na área de alfabetização para aprofundar os conhecimentos dos professores do 1º e do 2º ano da rede de ensino de Guarulhos.

Claudemir Belintane é professor livre-docente na Universidade de São Paulo (1997) e pesquisador na área de linguagem a partir do tripé oralidade, escrita e memória, além de incluir os meios eletrônicos. Publicou pesquisas e experiências em estratégias curriculares, incluindo temas como infância, adolescência, leitura, escrita e oralidade.