Prefeitura conclui etapas da obra do corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I

Iniciada há cerca de três meses, a obra de construção do corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I teve mais etapas completadas na sexta-feira (18). A Prefeitura de Guarulhos já concluiu 1.120 m de demolição de guias e sarjetas, pavimento asfáltico e passeio, instalação de 920 metros de guias e sarjetas (execução de base do pavimento rígido), concretagem de 500 metros de uma das faixas à direita do pavimento e execução de novos dispositivos de drenagem.

No sábado (19) o prefeito Guti vistoriou a obra que integra o projeto de melhoria da mobilidade urbana de Guarulhos, através da interligação de corredores municipais das avenidas Santos Dumont e Monteiro Lobato. “Uma das soluções para o trânsito das grandes cidades é privilegiar o transporte público, por isso trabalhamos na construção deste e de outros corredores de ônibus, que certamente tornarão mais rápido e confortável o deslocamento de cerca de 50 mil pessoas todos os dias, trazendo mais qualidade de vida aos guarulhenses”, afirmou.

O corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I terá extensão de 3,6 km, desde a junção com a avenida Monteiro Lobato até a alça de acesso da rodovia Presidente Dutra (km 213) à avenida Jacu Pêssego, em Cumbica. Paralelamente à implantação do corredor, o projeto prevê a construção de paradas de embarque de passageiros, duas faixas para tráfego pesado, ciclovia, reconstrução dos passeios, adequação do sistema de drenagem de águas pluviais com instalação de tubulação adicional, além de desassoreamento de parte estrutura, entre outras intervenções. O prazo para entrega é de doze meses e o investimento, de R$ 23,7 milhões.