Sabesp realiza manutenção programada em Guarulhos nesta terça

A Sabesp informa que realiza nesta terça-feira (22), das 14h às 18h, manutenção programada no sistema de abastecimento de Guarulhos. A normalização do fornecimento de água está prevista para o decorrer da noite de hoje.



A manutenção poderá afetar os seguintes bairros: Maria do Carmo; Jardins Monte Alegre, Normandia, Nova Alice, Nova Canaa, Nova Cidade, Regina, Rodolpho, Sandra, Santa Maria e Silvestre; Parques das Nacoes, dos Pinheiros, Industrial Cumbica, Industrial Harami, Jurema, Maria Helena, São Miguel e Stella; Pimentas; Recanto do Sol; Sitio São Francisco; Vilas Bernardino, Branca, Dinamarca, Maria De Lourdes e Real.



Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência. É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.



A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas: 195 e 0800 055 0195.