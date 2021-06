Com voo Guarulhos-Brasília nesta terça (29), Itapemirim inicia suas operações

Começa nesta terça-feira (29) a história de mais uma companhia aérea brasileira. A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) faz hoje o seu primeiro voo comercial. O Airbus A320 da companhia decola nesta manhã do Aeroporto Internacional de Guarulhos, rumo a Capital Federal.

O voo inaugural foi celebrado em uma especial, que reuniu grandes nomes de empresas e entidades do turismo nacional, autoridades e executivos do grupo Itapemirim. O voo inaugural é resultado de um trabalho de dois anos para o desenvolvimento do projeto da companhia aérea. Trabalho este que foi dificultado pelos impactos da pandemia de covid-19 no mercado aéreo. Em seu discurso, o presidente do Grupo Itapemirim, Sidnei Piva, ressaltou este trabalho.

A companhia voará, inicialmente, para 35 destinos. Deste total, 22 receberão voos ainda em 2021. Com 23 destinos atendidos cada (pelo menos no lançamento), os aeroportos de Guarulhos, Galeão e Brasília serão os principais hubs da nova companhia aérea. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro a maioria das rotas estará disponível ainda este ano. Já para Brasília a maioria estreia somente em 2022.

O início das operações também foi celebrado pelo GRU Airport. “Muito feliz em contar com mais uma doméstica no nosso mercado . GRU muito honrado em ser escolhido para ser hub e pode contar com toda assistência e suporte”, completa Gustavo Figueiredo, presidente do GRU Airport.