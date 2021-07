Live interativa marca o encerramento do projeto Brincando com Pipas em Guarulhos

Neste sábado (3), das 10h às 12h, acontece a live de encerramento do projeto Brincando com Pipas em Guarulhos 2021, projeto que possibilita que as crianças das escolas da rede de ensino de Guarulhos de todas as idades possam brincar com segurança, promovendo ações educativas e medidas preventivas. O evento online é aberto ao público no canal do YouTube da Evoluir (https://www.youtube.com/watch?v=aABZ3_gzXog) e contará com atrações especiais.

Além de conhecer as iniciativas que os estudantes prepararam para levar informação e prevenção de acidentes à comunidade, a live de encerramento terá muitas surpresas na programação. Capitaneados pela contadora de histórias Thayame Porto, passarão pela telinha um quiz comandado pela youtuber de Guarulhos Nicolly Madeira e a apresentação Brincando com o Corpo, uma vivência de música de movimento com a educadora e musicista Flávia Maia, que vai fazer todo mundo cantar, dançar e descobrir sons e ritmos com o próprio corpo. Música também é o mote de Thiago Di Luca, com a oficina Faça Música Brincando em Casa, em que o público será convidado pelo músico a arrastar os móveis da sala e aderir a canções, danças e jogos.

Outro destaque da programação é o show do mágico Maico, ou melhor, do “Maiquinista”, que embarca em um trem de histórias e conta seus casos, fazendo truques que vão divertir a plateia, mas sempre lembrando da importância de preservar a segurança de todos, mesmo nas brincadeiras. Os alunos serão convidados ainda a interagir pelo chat em diversos momentos, ganhando protagonismo também nesse encerramento. O evento será integralmente traduzido em Libras.

Desenvolvido pela empresa educacional Evoluir, com patrocínio do Instituto EDP, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Educação, o projeto Brincando com Pipas teve como objetivo estimular a brincadeira em segurança, prevenindo acidentes com pipas na rede elétrica. De acordo com a EDP, o projeto obteve sucesso, já que o número de ocorrências caiu cerca de 30% nos bairros e arredores das cinco escolas participantes, as EPGs Jorge Amado, Gilmar Lopes, Mário Quintana, Tom Jobim e Edson Malecka. Ao todo, 32 professores e seis mil alunos da rede pública participaram das atividades.