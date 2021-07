Poupatempo estará fechado nesta sexta-feira, feriado de 9 de julho

Os postos Poupatempo estarão fechados nesta sexta-feira (9), feriado em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista. O atendimento presencial ao público retorna no sábado (10), mediante agendamento prévio.

Para agendar data e horário para ser atendido em qualquer uma das 82 unidades do programa no Estado e conferir informações sobre horários e endereços, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital. Pelos canais digitais também é possível excluir o agendamento, caso não seja possível comparecer ao atendimento presencial. Basta clicar em ‘Meus Agendamentos’ e, em seguida, na opção ‘Excluir Agendamento’.

Para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus, o Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Governo de São Paulo, a fim de garantir a segurança dos usuários e colaboradores.

Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, a capacidade de atendimento foi reduzida, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança nas características do veículo, por exemplo.

Serviços digitais

Pelos canais digitais do programa é possível acessar 137 opções de serviços online, como renovação de CNH, Licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros. Os serviços digitais podem ser acessados 24 horas por dia, sete dias por semana, com segurança e comodidade, e atualmente representam cerca de 80% de toda a demanda do Poupatempo.