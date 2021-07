Baleias-jubarte podem ser avistadas no litoral norte de São Paulo

Está aberta a temporada de visita das baleias-jubarte ao litoral paulista. Em busca de temperaturas mais amenas, as gigantes deixam as águas geladas da Antártica e viajam quatro mil quilômetros, chegando até Abrolhos, na Bahia. Entre o início de abril e a primeira quinzena de junho, segundo a Prefeitura de São Sebastião, mais de 90 foram avistadas na região, o triplo do ano passado.

As jubarte podem chegar a 16 metros de comprimento e 40 toneladas. São amáveis e normalmente viajam em pequenos grupos. Estima-se que no Atlântico Sul a população chegue a 20 mil.

Com o aumento no número de baleias no litoral paulista, cresce também a curiosidade dos turistas. Para evitar acidentes, a Prefeitura de São Sebastião, de onde partem muitos barcos para o avistamento, criou uma campanha de conscientização e orientação. É proibido, por exemplo, nadar com as jubarte.

Outras dicas para os que quiserem aproveitar os passeios de barco, com segurança e sem incomodar as visitantes: