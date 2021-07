Feira de adoção de animais será realizada neste domingo no Shopping Bonsucesso

O Shopping Bonsucesso oferecerá uma excelente oportunidade para quem deseja a companhia de um amigo peludo. No dia 18 de julho, domingo, o mall contará com mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, em parceria com o DPAN (Departamento de Proteção Animal de Guarulhos), que oferece aos visitantes a chance de encontrar um novo companheiro.

Todos os animais presentes no evento são resgatados das ruas e já estão previamente castrados, vermifugados e vacinados, o que assegura o bem-estar, segurança e saúde dos pets. Como forma de garantir a adoção responsável, as pessoas que desejam adotar um animal de companhia precisam ser maiores de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores da feira.

A Feira de Adoção de Animais tem entrada gratuita e acontece das 12h às 16h, próximo à entrada principal do empreendimento. As adoções são totalmente livres de taxas, cabendo ao adotante garantir o cuidado e amor que todo pet precisa e merece. Durante a edição, o evento receberá doações de ração para os animais do Departamento de Proteção Animal de Guarulhos.

O empreendimento segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja.

Serviço

Feira de Adoção no Shopping Bonsucesso

Data: domingo, 18 de julho

Horário: das 12h até as 16h

Local: ao lado da entrada principal do shopping

Valor da adoção: gratuito