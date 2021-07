Patrulha Maria da Penha detém suspeito com mandado de prisão

Na tarde desta terça-feira (27) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Patrulha Maria da Penha, prendeu um homem na Vila das Malvinas com mandado de prisão por violência doméstica. O flagrante ocorreu em uma das visitas periódicas que os agentes fazem às mulheres assistidas pelo programa de proteção às vítimas. No momento de uma dessas ações os agentes depararam com o acusado no interior da residência da vítima.

O mandado de prisão contra ele era por descumprimento de medida protetiva de urgência, em que o afastamento do lar e a não aproximação da vítima são determinações judiciais. Diante dos fatos, os agentes da Patrulha Maria da Penha conduziram o acusado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade de plantão ratificou o flagrante delito, acompanhado pelo auto de prisão.

A Inspetora Darcy Maria Feitosa dos Santos, responsável pela Patrulha Maria da Penha, descreveu a ação como “extremamente gratificante, pois o suspeito era procurado por várias violências físicas e psicológicas cometidas contra a vítima. Já vínhamos em seu encalço, mas ele sempre conseguia fugir. Desta vez não conseguiu”.