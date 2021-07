Iniciação Esportiva de Guarulhos foi berço da ginasta Rebeca Andrade por 4 anos

A guarulhense Rebeca Andrade irá disputar três finais olímpicas na ginástica artística nos próximos dias em Tóquio e terá a chance de ser a número um do mundo na modalidade. Para um atleta alcançar este nível, é fundamental que sua formação tenha sido sólida e consistente. E foi exatamente isso que Rebeca encontrou quando participou do Programa de Iniciação Esportiva em meados de 2005, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por um período de quatro anos.

“A Rebeca chegou com a tia no ginásio, toda tímida. Quando pedi a ela para dar um salto, logo vi um talento incrível, que precisaria ser lapidado. E foi isso que fizemos com ela na Iniciação”, disse a professora Mônica dos Anjos.

Durante o período em que permaneceu em Guarulhos Rebeca representou a cidade em inúmeras competições, entre elas o Brasileiro Infantil, quando ajudou a equipe a ficar na terceira colocação.

A ginasta de 22 anos não foi a única a dar os primeiros passos no projeto esportivo de Guarulhos. Júlia Cerqueira, Mariana Oliveira, Bruna Perandré, Marina Silva e Priscila Cobelo foram outras ginastas que começaram na Iniciação Esportiva e também conseguiram chegar à seleção brasileira da modalidade.

Iniciação Esportiva

O programa visa a democratizar o acesso à prática esportiva e promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens com idade entre sete e 17 anos. Além da ginástica artística, o projeto atende nas modalidades futsal, voleibol, basquete, futebol, handebol e natação, entre outras.

Em decorrência da pandemia as inscrições e as aulas devem retornar em setembro. Para mais informações o munícipe deve entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone (11) 2087-6850 e verificar a disponibilidade de modalidades, locais e horários das aulas.