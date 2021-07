Barbosa Supermercados realiza campanha que celebra os jogos olímpicos

Promoção acontece em todas as lojas da rede e garante prêmios todos os dias

O adiamento das Olimpíadas de 2020 foi uma medida necessária devido a pandemia do novo coronavírus. Seguindo as medidas de proteção, as competições já estão chegando, e o Barbosa Supermercados apresenta a nova campanha com prêmios todos os dias para garantir a torcida em casa com a família.

A campanha No Clube da Família oferece aos clientes mais de 3 mil prêmios todos os dias simultaneamente em cada loja do Barbosa, entre eles estão sanduicheira grill, aspirador de pó, aquecedor de ar, batedeira, kit caipirinha e muito mais. Nos dias em que houver performances dos atletas brasileiros na competição, haverá sorteios adicionais com vários kits para torcer e acompanhar as disputas.

A cada R$45,00 em compras já é possível participar. A campanha acontece até o dia 9 de agosto e também funciona no E-commerce para quem é cadastrado no aplicativo após realizar as compras online.

Serviço

Campanha No Clube da Família

Período: 11 de junho a 9 de agosto

Mais informações: (11) 3003-2557 – www.barborasupermercados.com.br