Prefeitura abre inscrições para 4ª turma do curso sobre comércio eletrônico

Graças ao sucesso das últimas turmas, a Secretaria do Trabalho de Guarulhos, em parceria com o Sebrae, abre as inscrições para a 4ª turma do curso Técnicas para Desenvolver seu Comércio Eletrônico. São 30 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira (30) pelos telefones 2475-9728/9726.

O curso visa a ampliar as oportunidades de venda da loja física pela adição do comércio eletrônico ao proporcionar os requisitos básicos e sistemas de apoio, logística, marketing digital e proteção e defesa do consumidor. As aulas acontecem nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de agosto de 2021, das 18h30 às 22h30.

As aulas serão exclusivamente online, transmitidas pela plataforma Microsoft Teams, e os links serão enviados para os alunos inscritos.