Campanha de vacinação contra a raiva animal não será realizada neste ano em Guarulhos

Assim como em 2020, neste ano a campanha de vacinação contra a raiva animal não será realizada em Guarulhos. Em nota, a Secretaria da Saúde informou ao HOJE que segue uma determinação do Instituto Pasteur para não realizar a ação nos bairros.

No entanto, segundo a pasta, serão disponibilizadas doses no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para quem precisar vacinar seu cão e gato. No local foram aplicadas, até o último dia 30 de junho, 2.853 doses, sendo 1.206 em cachorros e 1.647 em gatos.

No ano passado, mesmo sem a realização da campanha, foram imunizados 3.512 animais, sendo 2.381 caninos e 1.131 felinos. Na época, a campanha foi suspensa por decisão da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo (CIB/SP) devido à pandemia do coronavírus.

A vacina antirrábica deve ser administrada em todos os cães e gatos acima de três meses de idade anualmente, inclusive em fêmeas que estejam amamentando ou gestantes. O CCZ fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Jardim Triunfo (região de Bonsucesso). Mais informações 2436-3666.