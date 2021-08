Guarulhos busca recursos em Brasília para diferentes modalidades esportivas

O prefeito de Guarulhos, Guti, foi ao Ministério da Cidadania, em Brasília, nesta terça-feira (10) tratar de uma série de melhorias esportivas no município. Em reunião com o secretário executivo nacional de Esportes, Luiz Galvão, fez diversas reivindicações, como a construção na cidade de uma arena de skate, entre outras ações que visam a incrementar as práticas esportivas na cidade. “Este é um projeto que já está em andamento e deve ajudar Guarulhos a ser uma referência na prática do skate, esporte que acaba de garantir medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio”, afirmou.

A ginástica artística também esteve na pauta de Guti em Brasília. Na pauta de reivindicações, o prefeito solicitou aparelhos e materiais novos para modernizar os equipamentos do ginásio Bonifácio Cardoso, o local onde Rebeca Andrade, medalha de ouro e prata no Japão, iniciou suas atividades no esporte. Em outro ofício entregue a Luiz Galvão está o pedido para as reformas do Ciad (Centro Integrado de Atividades Esportivas), na Vila Carioca, e do campo de futebol do Jardim Palmira.

Outra reivindicação do prefeito em Brasília refere-se à implantação de dois núcleos de esporte de base de basquete e de voleibol. O primeiro seria no ginásio João do Pulo e o outro na Ponte Grande. Para o Cemmderoc (Centro Municipal de Medicina Desportiva e Reabilitação Oswaldo de Carlos), Guti fez a solicitação da implantação de um núcleo de atividade física para adultos e idosos. “Estamos bastante otimistas para conseguir os recursos necessários, que são muito importantes para o desenvolvimento de esportes para a nossa população”, concluiu Guti.