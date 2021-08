Shopping Internacional recebe exposição com camisas históricas dos principais clubes do Brasil

O Shopping Internacional promove até o dia 10 de setembro, uma exposição em parceria com os “Camiseiros – Encontro Internacional de Colecionadores de Camisa de Futebol”, que acontece na Praça de eventos – Acesso VIP.

Com tema “maiores torcidas” o público poderá apreciar camisas históricas dos principais clubes do Brasil, que ficarão expostas em uma incrível cenografia de um campo de futebol, com um espaço instagramável no centro. Ficaram expostas 12 camisas dos principais times do Brasil, cada camisa representa um título conquistado pelo clube em questão.

Entre as camisas selecionadas, estão a camisa do Flamengo utilizada no último triunfo do campeonato brasileiro de 2020, do Corinthians no título brasileiro de 2015, Palmeiras na libertadores de 1999 e a camisa da tríplice coroa do São Paulo em 2005.

Com o objetivo de reunir desde os colecionadores mais fanáticos até os apreciadores dessas relíquias, o Shopping quer incentivar as trocas de camisas, estreitar contatos e estimular amizades. O evento também aborda os aspectos históricos relacionados às camisas utilizadas pelos clubes. Não é permitida comercializações de itens entre os visitantes durante o evento.

“Sabemos da paixão do brasileiro pelo futebol. Acreditamos nessa ação, uma vez que evidenciamos curiosidades e interação com o público. Queremos sempre proporcionar entretenimento aos nossos clientes, com toda segurança, seguindo os protocolos de saúde que estão em vigor no empreendimento, conforme as exigências de todos os órgãos competentes devido à pandemia”, explica Edelcio Cazelato, superintendente do Internacional Shopping.

Serviço:

Exposição: “Maiores Torcidas do Brasil”

Local: Internacional Shopping – Praça de eventos – Acesso VIP

Internacional Shopping – Praça de eventos – Acesso VIP Data e Horário: 11 de agosto a 10 de setembro, de Segunda a Sábado das 10h às 22h e Domingos e Feriados das 14h às 20h.

Encontro dos Colecionadores