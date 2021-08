Lixo Zero promove bate-papo online sobre coleta seletiva em condomínios

Nesta quinta-feira (19), a partir das 18h, a equipe do Programa Lixo Zero Guarulhos promove um bate-papo online via Google Meet com sugestões de atividades e ações de educação ambiental para orientar e engajar moradores de condomínios residenciais na coleta seletiva, por meio da separação de resíduos recicláveis. A participação é livre e as inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/3Amm3re.

Outra atividade aberta e online que acontece nesta quinta, a partir das 15h30, é o encontro Atitudes Lixo Zero, também com transmissão ao vivo pelo Google Meet. Serão esclarecidas dúvidas sobre a coleta seletiva em Guarulhos e o uso dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Para participar basta de inscrever no link https://bit.ly/34K8BOY.

Ambas as atividades são parte da agenda de agosto do Programa Lixo Zero Guarulhos, que segue até o próximo dia 31, dentre elas visitas monitoradas ao Núcleo de Agricultura Urbana e à Área Educacional de Compostagem, orientações para compostagem e hortas escolares, horta doméstica em pequenos espaços e dicas de como fazer adubo caseiro para plantas. A programação completa com datas, horários e links para inscrições está disponível em http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/conteudo/agenda.