Abertas as inscrições para participação no Dia Mundial da Limpeza em Guarulhos

Pelo quarto ano consecutivo Guarulhos participa do Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), movimento mundial que acontece no dia 18 de setembro com a adesão de cidades de cerca de 180 países. Moradores do município que desejarem propor e realizar atividades de limpeza presencial ou online, individuais ou coletivas em espaços públicos, privados, digital e até pessoal, como meditação, devem se inscrever até o próximo dia 12 pelo link https://forms.gle/7jd16SsPqcGYW5a7A.

Entre as ações que podem ser realizadas estão auxiliar na campanha de divulgação da ampliação da coleta seletiva em Guarulhos, participar de mutirões de limpeza em praças e ruas, iniciar compostagem de resíduos orgânicos, separação e destinação correta de resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis, separar itens sem serventia para doação (roupas, livros, utensílios de cozinha etc.), meditar, fazer ioga, limpar dispositivos digitais (caixas de e-mails, cookies de computadores e celulares, visando a diminuir a emissão de gás carbônico), realizar lives sobre o assunto, oficinas e webinários online, entre outras.

A participação de Guarulhos no Dia Mundial da Limpeza é liderada pela equipe Lixo Zero, da Secretaria de Serviços Públicos. No Brasil, a ação é liderada pela parceria entre o Instituto Limpa Brasil – Let’s do It! e o Teoria Verde. Estima-se que, desde 2018, ano em a data foi oficializada, mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo já participaram do movimento que visa à criação de cidades seguras, resilientes e sustentáveis.

Mais informações em https://www.limpabrasil.org/diamundialdalimpeza/.