CME recebe CMEC na ACE-Guarulhos e discutem empreendedorismo feminino

A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Ana Cláudia Badra Cotait, visitou nesta quarta-feira (18), a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, onde foi recebida pelo presidente Silvio Alves e pela diretora superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora local, Camila Amato.

Ana Cláudia conheceu a sede da ACE-Guarulhos e o trabalho desenvolvido pelo CME Guarulhos no fomento ao empreendedorismo feminino na cidade e na região. “Fiquei muito feliz com a recepção e por ver que tema tão sensível é levado a sério em Guarulhos”, afirmou a presidente do CMEC, que encaminhou para breve uma nova agenda, desta vez na Facesp, ao lado do presidente Alfredo Cotait.

“O trabalho desenvolvido pela Ana Cláudia no CMEC, de representatividade e apoio às mulheres empreendedoras, é muito importante e serve como referência para todas nós, nos demais municípios paulistas. Ela sabe que pode contar com o CME Guarulhos para os projetos de fomento sempre que precisar”, apontou Camila.

Silvio Alves saudou a presença da presidente do CMEC e também colocou a ACE-Guarulhos à disposição. “O CME Guarulhos é muito atuante na cidade. Agora, com o retorno gradual das atividades presenciais, os eventos de desenvolvimento do empreendedorismo feminino organizado por elas voltarão com mais força”, disse.

Também estiveram presentes, representando o CME Guarulhos, as conselheiras Jane Carla, Leia Muniz e Irene Araujo, que também é diretora de Saúde e Bem-Estar da ACE-Guarulhos.