Hospital Pimentas recebe doação de 60 pares de chinelos

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, administrado pelo IDGT, recebeu na sexta-feira, 20 de agosto, 60 pares de chinelos unissex, doados pelas empresas Acert Assessoria Contábil e PR Etiquetas. Os calçados serão entregues pelo setor de Humanização aos pacientes internados na ala de gerontologia. A ação faz parte do Programa Afeto, criado pelo IDGT. Além dos chinelos, a Humanização também arrecada produtos de higiene, roupas e cestas básicas para distribuir aos pacientes da unidade.

“Muitas vezes o paciente chega no hospital só com a roupa do corpo. Aqui, ele recebe um atendimento humanizado, com muita atenção e carinho. Nós da Humanização tratamos cada paciente como gostaríamos que fossemos tratados, então fazemos o melhor para eles”, diz Cláudia Vomero, assistente administrativa e participante da Comissão de Humanização no HMPB.

O diretor administrativo da unidade, Carlos Machado, reconheceu a boa ação. “Fico feliz quando recebo o contato de pessoas dispostas a ajudar. Esse trabalho, quando semeado corretamente, tende a crescer mais e mais. Nós do IDGT buscamos o melhor e com ajuda o caminho fica menos complicado. Só tenho a agradecer pela atitude. Juntos somos mais fortes”, disse o diretor.