Parque Casa do Atleta recebe clínica social de atendimento a cães e gatos

Há uma semana está em funcionamento no Parque Casa do Atleta, clínica social de atendimento a cães e gatos VetAnjos localizada na rua Filomena Biondi, 01, Jardim Aliança. O local foi cedido pela Prefeitura e a iniciativa conta com a ajuda de veterinários, empresários e demais amantes dos animais.

O prefeito Guti visitou as instalações nesta segunda-feira (30) e comentou sobre o serviço. “Esta parceria acontece para ajudar a Prefeitura a cuidar melhor dos animaizinhos. Pessoas que não têm condições de arcar com os custos de atendimento particular são atendidas aqui e podem fazer inclusive a castração de seus bichinhos de forma gratuita”.

Na ocasião, o médico veterinário Adriano Barile Dora, responsável pela VetAnjos, agradeceu à Prefeitura pela parceria, que possibilitou realizar “um sonho antigo de veterinários, protetores da cidade e de todos os amigos dos animais da cidade”.

Atendimento

A VetAnjos na Casa do Atleta realiza castrações e atendimentos em casos de ferimentos, atropelamentos, dores, consultas de rotina, entre outras situações. Para protetores independentes, beneficiários do Bolsa Família e do auxílio emergencial, os procedimentos, incluindo castração, são gratuitos, mediante a apresentação de RG, CPF, comprovante de endereço e cópia do cartão do Bolsa Família.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 14h, por ordem de chegada. Para castrações é necessário realizar cadastro e agendamento pessoalmente na recepção da clínica.

No momento há vagas para castração de felinos para os dias 6, 13 e 20 de setembro. Em breve haverá agendamento para castração de cães. Mais informações pelo Whatsapp: 96628-4933.