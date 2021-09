Agosto Lilás foi marcado por palestras sobre violência doméstica

Cerca de 200 pessoas foram impactadas pelas reflexões trazidas pelas palestras do Agosto Lilás, mês marcado pelas discussões sobre violência doméstica e também pelo aniversário da Lei Maria da Penha (7 de agosto). Em alusão à data, a Subsecretaria de Políticas para Mulheres de Guarulhos realizou diversas palestras nos CEUs da cidade e na empresa Latam Airlines Brasil.

Nas palestras, que fazem parte do projeto “E eu com isso?”, ministradas pela assistente social da pasta, Mavi Silva, foi apresentada a história de Maria da Penha, como os processos judiciais funcionavam antes da criação da lei e como funcionam agora, os avanços que a sociedade verificou, além de explicar quais os direitos das mulheres, o que é cada tipo de violência e quais os espaços de acolhimento e auxílio que as mulheres vítimas de violência doméstica têm em Guarulhos.

Para a subsecretária Verinha Souza, essa discussão precisa acontecer constantemente dentro dos lares e espaços públicos. “Os casos de violência contra a mulher aumentam no primeiro semestre deste ano. As delegacias da cidade registraram 4.901 BOs, contra 3.694 no mesmo período de 2020. É um dado preocupante e, por isso, empenhamos esforços para que as mulheres de Guarulhos estejam mais seguras”, comentou.