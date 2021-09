Poupatempo de Guarulhos estará fechado na próxima segunda (6) e terça-feira (7)

Por conta do feriado nacional da Independência, os postos do Poupatempo em todo estado de São Paulo estarão fechados na segunda-feira (06) e terça-feira (07). Na quarta-feira (08), as unidades voltarão a funcionar normalmente, no horário habitual e mediante agendamento.

Nas cidades de Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba, Salto e Santos, o atendimento será retomado na quinta-feira (09), após feriados municipais. Os canais digitais do programa estarão à disposição dos cidadãos mesmo durante o feriado prolongado.

Os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados apenas para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

Importante: o agendamento, pessoal e intransferível é obrigatório e deve ser feito pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br – , aplicativo Poupatempo Digital ou ainda nos totens de autoatendimento. O Poupatempo mantém o reforço nos protocolos sanitários para a segurança de todos, como o uso de máscaras e distanciamento social.

Pelos canais digitais estão disponíveis, com conforto, segurança e autonomia mais de 140 opções de serviços online, como a renovação da CNH, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação da covid-19, entre outros.