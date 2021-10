Prefeitura apresenta análise do planejamento urbano em revista técnica

A Prefeitura de Guarulhos divulgou nesta terça-feira (5) a quarta edição da revista técnica do Observatório de Políticas Públicas (OPP), que aborda uma análise do planejamento urbano do município com o objetivo de discutir quais as perspectivas e as diretrizes de estruturação da cidade.

A revista apresenta um resumo dos principais avanços municipais nos últimos anos e engloba quais serão as próximas medidas instituídas a fim de progredir na implementação de projetos que visem à diminuição das desigualdades sociais e econômicas.

“O material busca entender para onde e de que forma Guarulhos irá crescer, respondendo a questões como: de que maneira a cidade vai se projetar? Como será seu desenvolvimento social e econômico? Existe infraestrutura adequada para a construção de prédios? Os hospitais e as escolas conseguem atender à demanda existente? As políticas públicas condizem com o plano de governo atual?”, pontuou Jair Alexandre Gonçalves, diretor de Relações Federativas e Internacionais de Guarulhos.

O Plano Diretor Municipal foi elaborado em 2019 por meio da lei 7.730. Ele atua como um norte para a expansão territorial e pauta o desenvolvimento de políticas públicas. Desta forma, Guarulhos possui um planejamento moderno que se atenta à qualidade de vida da população frente ao crescimento populacional, capacidade da rede de equipamentos públicos e trânsito.

Para Heber Rocha, chefe de Coordenação de Gabinete da Secretaria de Governo, Guarulhos é um município dinâmico, diverso e populoso, com muitos desafios e, sobretudo, um imenso potencial. “Todos têm direito a cultura, esporte, lazer, mobilidade, saúde e educação. Ou seja, todos têm o direito de usufruir do município em sua plenitude, independentemente de classe social. Por isso é tão importante entendermos como tudo irá se estruturar ao longo dos próximos anos”, ressaltou.

A lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, também conhecida como lei de zoneamento, foi aprovada em janeiro de 2021 e é um dos principais instrumentos derivados do Plano Diretor. “Essa lei toma como base principalmente o macrozoneamento e o sistema viário para definir os limites das zonas e as regras de uso do solo”, explicou Kátia Ayumi Tani, chefe de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Para assistir ao vídeo de lançamento da 4ª edição da revista técnica do OPP acesse https://www.youtube.com/SemanadoConhecimento. Esta e as demais edições da revista podem ser encontradas em https://bit.ly/RevistasOPP.