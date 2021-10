Sete opções para curtir o Dia das Crianças ao ar livre e sem carro

O Dia das Crianças chegando com o feriado prolongado de quatro dias. Essa é uma oportunidade para conhecer ou voltar a visitar parques ao ar livre. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) fez um guia com sugestão de locais próximos às estações de trem ou de metrô e também no caminho dos ônibus da EMTU para curtir os dias ao ar livre.

Quem tiver a semana toda de folga, tem um passeio para cada dia. Antes de sair de casa, lembre-se de checar a previsão do tempo e o horário de funcionamento de cada atração!

EMTU

Zoológico de São Paulo – Com mais de 2 mil animais, entre aves, répteis, mamíferos, anfíbios e invertebrados, o zoológico é um passeio para todas as idades.

O serviço Orca Zoo da EMTU/SP faz o trajeto do Terminal Jabaquara até o zoológico.

Endereço: Av. Miguel Estéfano, 4241, Água Funda –

São Paulo/SPO Bilhete OrcaZoo com a entrada é possível comprar na bilheteria do Terminal Metropolitano Jabaquara, de onde sai o ônibus da EMTU personalizado especialmente para este trajeto. Pagamento em dinheiro, cartão de débito e crédito.

Dias úteis: das 10h às 15h.

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 15h, na plataforma A.

Ingresso + Transporte

Jabaquara/Zôo/Metrô Jabaquara

Adultos ou crianças acima de 12 anos – R$ 61,60

Crianças de 6 a 12 anos – R$ 31,60

Crianças até 5 anos – Gratuito

Pessoas com deficiências – Gratuito

Acompanhante (se necessário) de Pessoa com Deficiência – R$ 31,60

Idosos (a partir de 60 anos) – R$ 25,00

Estudantes do Ensino Fundamental à Pós-Graduação, portando documento de comprovação estudantil do ano vigente (carteirinha, declaração escolar com comprovação de matrícula ou boleto de pagamento e documento com foto) – R$ 31,60

Professores, Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Supervisores e Titulares de Cargos do Quadro de Apoio das Escolas das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino, portando Carteira Funcional emitida pela Secretaria da Educação, ou pela apresentação do holerite do Servidor – R$ 31,60

Transporte somente para volta do Parque Zoológico até o Terminal Metropolitano Jabaquara (avulso) – R$ 3,30

CPTM

Parque Villa-Lobos – Com um bosque com espécies de mata Atlântica, o lugar convida para relaxar ou para gastar energia correndo, pedalando, patinando, jogando bola…

Próximo à estação Villa Lobos-Jaguaré da Linha 9-Esmeralda da CPTM.

Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros – São Paulo/SP

Entrada: Gratuita

Parque do Povo – Localizado numa área plana, o parque é muito procurado para prática de atividades esportivas e também é um local especial para quem quer relaxar e curtir momentos de descanso e contemplação.

Próximo à Estação Cidade Jardim da Linha 9-Esmeralda da CPTM.

Endereço: Av. Henrique Chamma, 420, Pinheiros – São Paulo/SP

Entrada: Gratuita

Parque Ecológico do Tietê – Área de lazer importante para a população da região metropolitana de São Paulo, o parque tem também a função de preservar a falta e a flora da várzea do rio.

Próximo à Estação Engenheiro Goulart das linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM

Endereço: Rodovia Parque, 8054, Vila Santo Henrique – São Paulo/SP

Entrada: Gratuita.

Ciclovia Novo Rio Pinheiros – Com 21,5 km de extensão numa área pertencente à CPTM, ao longo da Linha 9-Esmeralda e às margens do Rio Pinheiros, a ciclovia tem atraído cerca de 100 mil ciclistas por mês.

Pode ser acessada por sete pontos diferentes localizados na Rua Miguel Yunes, entre as estações Jurubatuba e Autódromo, Estação Jurubatuba, Passarela da estação Vila Olímpia, Estação Santo Amaro, Passarela Parque do Povo, Ponte João Dias e Ponte Cidade Universitária.

Entrada: Gratuita

Metrô

Ciclovia Linha 15-Prata – Construída pelo Metrô, a ciclovia tem 13 km de pista exclusiva no canteiro central das avenidas Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Sapopemba, percorrendo o traçado da Linha 15-Prata, desde a Vila Prudente até São Mateus. O caminho é todo sinalizado e cercado de área verde, com jardins e árvores frutíferas, sendo uma boa opção de lazer aos moradores do extremo leste.

Entrada: Gratuita

Parque da Juventude

Próximo à estação Carandiru da Linha 1-Azul.

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru – São Paulo/SP

Entrada: Gratuita.

Parque do Ibirapuera – Inaugurado em 1954 durante as comemorações do IV Centenário de São Paulo, o parque abriga uma série de prédios culturais, como o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu Afro Brasil, a Fundação Bienal, a OCA e o Pavilhão Japonês. O parque é ideal para quem quer correr, caminhar, pedalar, relaxar e curtir o movimento sentado no gramado ou à beira do lago.

Próximo à estação AACD-Servidor da Linha 5-Lilás.

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – portões 2, 3 e 10, Av. IV Centenário – portões 6 e 7A e Av. República do Líbano – portão 7.

Entrada: Gratuita

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante ao das convencionais no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.

Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.