Prefeitura abre novas vagas para Iniciação Esportiva e Atividade Física Orientada

Na próxima segunda-feira (18), a Prefeitura de Guarulhos abrirá 300 vagas para crianças e adolescentes participarem dos núcleos de Iniciação Esportiva em diversas modalidades. A iniciativa também irá contemplar mais 100 vagas para pessoas com idade a partir de 18 anos no programa Atividade Física Orientada (AFO).

As aulas de ginástica artística são destinadas a crianças de 5 a 8 anos e acontecem no Ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco. Já o handebol atenderá crianças e adolescentes de 7 anos a 12 anos, nos estádios Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, e Fioravante Iervolino, no Porto da Igreja. No badminton, as vagas são para crianças e adolescentes de 7 aos 17 anos, também no Fioravante Iervolino. O futebol atenderá adolescentes de 14 a 17 anos no Arnaldo José Celeste.

Por sua vez a natação acontecerá nos CEUs Cumbica, Presidente Dutra, Jd. Ottawa e Continental, para alunos entre 9 e 17 anos, em parceria com a Escola 360. Para informações sobre essa modalidade, o munícipe deve entrar em contato diretamente nos respectivos CEUs.

Na AFO serão abertas turmas da modalidade badminton, no Ginásio Fioravante Iervolino. No CIAD, há vagas para as turmas de alongamento, dança country, ginástica localizada, pilates, alongamento, ginástica suave e GAP, voltados para pessoas com mais de 18 anos. No Instituto Santa Rosália há vagas para a Ginástica 50+. E, no Adamastor Centro, a turma de ginástica para a terceira idade também está oferecendo vagas.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, ressaltou o empenho da Prefeitura na retomada esportiva. “Nosso objetivo é atingir o máximo de pessoas possível, desde as crianças da iniciação esportiva até a terceira idade com o atendimento da AFO, estamos engajados em ampliar nossa capacidade de atendimento e proporcionar atividade física de qualidade para todos”, completou.

As inscrições serão realizadas nos locais de cada modalidade. Para mais informações, entrar em contato através do telefone: 2087-6866.