Senhas para mutirão do CadÚnico serão entregues a partir de terça-feira

A partir da próxima terça-feira (19), a Prefeitura entregará as senhas para a população participar do mutirão de recadastramento do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e do Bolsa Família, que ocorrerá no CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso) em 6 de novembro. A distribuição de senhas será realizada no Cras Centenário (rua Centenário, 367, Jardim Centenário) e também no Cras Nova Cidade (rua Itália, 13, Parque das Nações). No próximo dia 25, haverá distribuição de senhas também no CEU Paraíso-Alvorada no próximo, das 9h às 12h.

Este será o terceiro mutirão do CadÚnico na modalidade presencial, após mais de um ano suspensos em razão da pandemia. O evento será promovido com todos os cuidados necessários, respeitando os protocolos sanitários como a exigência do uso de máscaras pelos participantes, distanciamento social de no mínimo 1,5m, uso de álcool em gel, medição de temperatura e apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 na entrada do evento. O número de participantes será limitado a 100 pessoas para evitar aglomerações. Para a participação no evento será obrigatória a apresentação da senha.

O Cadastro Único é a porta de entrada para os benefícios sociais pagos pelos governos federal, estadual e municipal, tais como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, a Carteira do Idoso, o Viva Leite, entre outros. Para recebê-los, é essencial que o cadastro esteja com os dados atualizados nos últimos 2 anos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2087-4270 ou 2408-7020.