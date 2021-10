Restaurantes populares realizam Semana da Alimentação Saudável

Em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, a Prefeitura de Guarulhos promove até esta sexta-feira (22) a Semana da Alimentação Saudável nos Restaurantes Populares Josué de Castro (Taboão), Zilda Arns (Macedo) e Pimentas. Desde segunda-feira (18), o cardápio nestas três unidades inclui um item elaborado com partes que costumam ser descartadas, mas que contêm nutrientes, como talos e cascas.

Nesta quarta-feira (20), o cardápio terá feijão enriquecido com abóbora e cascas, enquanto na quinta-feira (21), creme com talos de couve-flor e brócolis. Na sexta-feira (22), a sobremesa será bolo integral com casca de maçã no Taboão, doce de abóbora sem açúcar, no Pimentas e fruta para os frequentadores do equipamento no Macedo.

De acordo com o Departamento de Segurança Alimentar da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a ação visa difundir a importância do reaproveitamento de alimentos neste período de pandemia em que muitas famílias vivem a insegurança alimentar.

Os restaurantes populares servem almoço por R$ 1, das 11h30 às 14h, de 2ª a 6ª feira, com distanciamento das mesas e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.

Serviço:

Restaurante Popular Zilda Arns (avenida Monteiro Lobato, 518, Macedo);

Restaurante Pimentas (rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel);

Restaurante Popular Josué de Castro (Adolfo Noronha, 49, Taboão).