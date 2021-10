Intervalo de doses da vacina Pfizer é reduzido para 21 dias

Diante da nova estratégia definida pelo Plano Estadual de Imunização, Guarulhos passa a aplicar a segunda dose da Pfizer em pessoas com 18 anos ou mais, após 21 dias da data de aplicação da primeira dose do mesmo imunizante. Portanto, com o prazo reduzido de 56 para 21 dias, todo cidadão maior de idade que recebeu a primeira dose de Pfizer até 28 de setembro, já pode procurar a UBS mais próxima para completar o esquema vacinal contra a covid-19.

Para se vacinar, basta apresentar cartão de vacinação, documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. Lembrando que a vacinação para pessoas de 12 a 17 anos permanece com o intervalo de oito semanas (56 dias) e que a antecipação para este público será adotada mediante disponibilização de mais doses da Pfizer pelo Ministério da Saúde.

Até segunda-feira (18) 74.211 guarulhenses ainda não haviam tomado a segunda dose do imunizante da Pfizer, após o antigo prazo estabelecido (56 dias após a primeira dose). Para facilitar e reforçar a importância de completar o esquema vacinal no novo prazo, a Secretaria da Saúde elaborou a tabela (em anexo) com a data da primeira dose (D1), aquela anotada no cartão de vacinação, e a data em que deve ser tomada a segunda dose (D2).