Acolhidos com deficiência iniciam atividades físicas no CEU Bonsucesso

Um grupo de nove assistidos pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva oferecido pela Prefeitura, iniciou a prática de atividades físicas, de dança e culturais no CEU Bonsucesso. Com idades entre 20 e 53, esta é primeira turma de assistidos do serviço a realizar exercícios na unidade.

Há duas semanas, os participantes têm realizado as atividades na unidade de ensino às quartas-feiras pela manhã e são acompanhados por cuidadores do acolhimento.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Educação, foi implementada em 2019, porém, com a pandemia de covid-19, os acolhidos não puderam começar as atividades físicas antes.

A ação contribui para o fortalecimento de vínculos comunitários, promove o acesso às programações culturais, de lazer e de esporte, favorecendo também o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os assistidos façam escolhas com autonomia.

O Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva oferta atendimento integral a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, prioritariamente beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que não disponham de condições de autossustento e de retaguarda familiar ou, ainda, aos que estejam em processo de saída de instituições de longa permanência e sejam capazes de desenvolver habilidades para a realização de atividades básicas do cotidiano.