Guarulhos abre inscrições para o 15º Festival de Dança na próxima semana

A partir da próxima quinta-feira (4), estarão abertas as inscrições on-line (bit.ly/inscriçãofedan) para o 15º Festival de Dança (Fedan), evento promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Guarulhos. Podem participar academias, grupos e companhias de dança públicos ou particulares situados no município. O período de inscrição termina no próximo dia 29 ou quando as 40 vagas disponíveis forem preenchidas.

Segundo a organização do evento, previsto para o próximo dia 19 de novembro, no Adamastor, a retomada do festival após um intervalo de duas décadas, objetiva incentivar a dança como forma de expressão, promover o intercâmbio entre escolas e grupos de forma a valorizar potencialidades físicas, culturais e psicológicas, melhorar a auto-estima e a qualidade de vida de adultos e crianças.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, comentou sobre a realização do 15º Fenan. “Nosso intuito é retomar esse grande evento que há 20 anos não acontece em nossa cidade. Vamos realizar um dia extremamente especial para todos os envolvidos. Será uma data para relembrar o passado, renovar laços e agregar novos adeptos à modalidade”.