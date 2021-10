Mulher se vinga e atira em marido PM na frente da amante no Pimentas

Um policial militar foi baleado pela companheira na frente da amante, na tarde de ontem na região do Pimentas. A autora do disparo também é policial militar e descobriu que o marido estava tendo um caso com uma mulher.

A policial militar conheceu a amante, que confessou estar em um relacionamento com o marido dela, porque ele dizia que era solteiro. A esposa do policial, então, decidiu armar um flagrante e confrontar o marido na presença da amante para que ele confirmasse se ele era solteiro ou casado.

O policial militar tinha ido à academia. Quando ele estava próximo de casa foi surpreendido pela esposa e a amante. Houve uma rápida discussão, mas o marido não teve muito tempo para argumentar, a esposa sacou a arma e disparou um tiro que acertou o quadril do homem.

Ele foi socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital em Guarulhos. Não há informações do estado de saúde do policial.

O caso foi apresentado à 4ª delegacia de Guarulhos, onde deve ser registrado.