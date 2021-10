Polícia Civil tira do ar sete sites falsos de leilões do Detran-SP

Sete sites que utilizavam ilegalmente o nome do Detran-SP para pregões de veículos virtuais foram retirados do ar nesta quinta-feira(28) pela Polícia Civil. A diligência cumpriu ainda três mandados de busca e apreensão, nas cidades de Mauá e São Paulo. Os suspeitos distribuíam os valores financeiros em uma série de contas de terceiros e laranjas. Mais de 20 vítimas foram identificadas em todo o Estado de São Paulo, o que representa em torno de R$ 2 milhões em prejuízo estimado aos cidadãos.

Os sites que foram retirados do ar são: www.chacalleiloes.com, www.autoluxoleiloes.com, www.meskanleiloes.com, www.felixleiloes.com, www.cosmopolisleiloes-detransp.com, www.presidenteleiloes.com, www.arujaleiloes-sp.com e www.leiloesdetran-mg.com. Para ajudar na investigação, celulares e notebooks também foram apreendidos durante a operação.

Ao todo, a ação contou com a participação de aproximadamente 40 policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) e da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas(DOPE).

“Sempre reforçamos a recomendação para que o cidadão denuncie qualquer indício de fraude ou irregularidade. Para leilões do Detran-SP, é muito importante que a pessoa sempre olhe o site oficial do departamento para ter certeza se o leiloeiro realmente é credenciado”, orienta Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran-SP.

Segundo o delegado do Deinter-8 responsável pela Operação, Rafael Guerreiro Galvão, além de cessar a atividade criminosa com a apreensão de seus instrumentos de trabalho, a operação é importante para subsidiar uma série de outros procedimentos criminais correlatos.

Canais Oficiais

Para que o cidadão não caia numa armadilha, o Detran-SP informa que todos os leilões realizados pelo departamento têm edital publicado no site www.detran.sp.gov.br, onde podem ser checados o nome do leiloeiro, a empresa do leilão virtual, o endereço do pátio, horários de visitação dos veículos, etc.

Tanto empresas como os leiloeiros podem realizar outros leilões de veículos, como particulares, judiciais, de bancos, mas apenas os veículos apreendidos pelo Detran-SP podem ser verificadas no site oficial do departamento.

“Antes de participar do certame, o cidadão deve também vistoriar o veículo que lhe interessa no pátio. Desconfie sempre de negócios muito vantajosos”, avisa Mascellani.

Nas redes sociais, os perfis oficiais do Detran-SP possuem o selo de verificação, que comprova a originalidade do usuário. Para esclarecer dúvidas de cidadãos ou enviar uma solicitação via Facebook, Twitter ou Youtube, o perfil oficial é somente o @detransp. No Instagram, a conta verdadeira é a @detranspoficial.

Empresas e pátios que estiverem usando irregularmente o nome do Detran-SP para pregões de veículos devem ser denunciados à Polícia Civil e também à Ouvidoria do Detran-SP, no site www.detran.sp.gov.br. O sigilo é garantido.

Veículos leiloados pelo Detran-SP

Os veículos leiloados Pelo Detran-SP são removidos pela Polícia Militar, em perímetro urbano, por infrações que competem ao Estado fiscalizar, como racha, manobra perigosa, falta de licenciamento, veículo sem placa, placa ilegível, ou alcoolemia.

Veículos removidos por estacionamento irregular, por exemplo, são de responsabilidade das prefeituras. Aqueles removidos em estradas são de responsabilidade dos órgãos que atuam em rodovias, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Já os veículos removidos por envolvimento em crimes são de responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aqueles com pendências judiciais competem ao Poder Judiciário.

Imagem: Polícia Civil