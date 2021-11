Food Truck do Bem chega ao Jardim Bananal

Moradores do Jardim Bananal em situação de vulnerabilidade social contam desde esta segunda-feira (29) com o Food Truckdo Bem, estacionado na EPG Álvaro Mesquita (rua Guimarães Rosa, 124). O veículo volante, que oferta refeições gratuitas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, ficará no local por aproximadamente um mês, em data a ser divulgada. Na EPG Marfilha Belloti Gonçalves (Cumbica), onde ele esteve no período de 18 de outubro até a última quinta-feira (25), foram servidas 5.060 refeições.

Com capacidade para distribuir entre 200 e 250 refeições diárias, o equipamento itinerante da Prefeitura de Guarulhos distribui a partir das 11h30 as senhas para o almoço, que é entregue às 12h aos moradores do bairro. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.