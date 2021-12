Apresentador Abel Freitas morre em decorrência da covid-19

O apresentador da TV Band Vale, Abel Freitas, de 36 anos, morreu nesta quinta-feira (2) por complicações da Covid, em São José dos Campos.

Abel estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal, há mais de 30 dias.

Abel apresentava o programa Manhã na Band e tinha também programas nas redes sociais.

Em nota, a TV Band Vale confirmou a morte do apresentador.

“E chegou a hora tão temida. A hora da partida, da despedida. Ninguém recebe um adeus sem dor no coração, né? E foi no coração que você nos tocou, Abel. Com seu sorriso largo, irreverente e por que a gente não pode dizer até escancarado?

Quis a vida que você passasse por nossas vidas. Quis Deus que você deixasse a sua marca. No começo no Falando Nisso, no Muito +, no Manhã na Band. Nos projetos especiais na TV.

Mas a morte te levou para longe de nós. Mas sabe de uma coisa: ela não tem o poder de arrancar a lembrança que fica na alma e também, no coração.

Segue em paz, Abel. Segue seu caminho de luz. Vá para um lugar mais alto, muito mais alto. Vai para perto de Deus, nosso eterno pai. Valeu a luta, Abel. Valeu a sua vida. Valeu te ter perto da gente. Fique em paz, Abel.”, diz nota publicada nas redes sociais.