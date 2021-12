Espetáculos teatrais e de dança são destaques na programação da Oficina Cultural Oswald de Andrade

Em dezembro, a Oficina Cultural Oswald de Andrade e a Oficina Cultural Alfredo Volpi, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciadas pela Poiesis, irão explorar algumas linguagens artísticas em suas programações.

A Oficina Cultural Oswald de Andrade recebe o espetáculo “Cock”, dirigido por Nelson Baskerville, para uma curta temporada com apresentações presenciais. O espetáculo traz a história de John, que tem um relacionamento com um outro homem há sete anos. No entanto, quando os dois resolvem dar um tempo, ele acaba se apaixonando por uma mulher (o que nunca havia acontecido). Cheio de angústias e sentimentos conflitantes, o protagonista mantém as duas relações sem saber para que lado ir.

O espetáculo terá apresentações de 2 a 18 de dezembro, de segunda a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, sessões às 15h e às 18h. Também haverá sessões extras nos dias 9 e 16, quintas, às 17h.

Nos dias 8 e 10 de dezembro, quarta e sexta-feira, às 20h, o público poderá acompanhar de casa a exibição do espetáculo “Sobre glúteos, cadeiras e histórias”, criado pela Ouvindo Passos Cia de Dança. O espetáculo de dança será transmitido virtualmente pelo YouTube das Oficinas Culturais, sendo que no dia 8/12 haverá um bate-papo pelo Zoom.

O espetáculo, que tem duração de 50 minutos, busca promover a reflexão sobre as gestualidades que acompanham as oralidades de contadores de histórias, poetas populares e familiares no universo das culturas negras, colocando o corpo como um território onde transitam narrativas e memórias diversas. O projeto foi realizado com apoio da 29ª Edição do Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de Cultura.

Já na Oficina Cultural Alfredo Volpi, o destaque da programação é o lançamento do documentário “Orquestra Volpi de Viola Caipira”, desenvolvido em parceria com Coletivo Relatos. A obra resgata a história e as tradições da viola caipira por meio da Orquestra Volpi de Viola Caipira, projeto artístico educativo voltado à terceira idade. A produção, que é ambientada em meio a pandemia, permite que os membros da orquestra contem suas histórias e deixem suas marcas e melodias ritmadas registradas no documentário.

A obra será disponibilizada no YouTube das Oficinas Culturais no dia 10 de dezembro, às 18h. Mais tarde, das 19h30 às 21h, o Maestro da Orquestra Volpi de viola caipira, Renato de Sá, e o Coletivo Relatos estarão em um bate-papo sobre o documentário transmitido pelo YouTube das Oficinas Culturais.

SERVIÇO:

Oficina Cultural Oswald de Andrade

ESPETÁCULO TEATRAL: COCK

Direção: Nelson Baskerville

2 a 18/12 – de segundas a sextas-feiras, às 20h, e sábados sessões às 15h e às 18h.

Sessões extras: 9 e 16/12, quintas às 17h.

Público: Interessados em geral

Indicação: maiores de 14 anos

Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade – Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo/SP

Atividade Presencial.

Lotação: 240 lugares.

Orientações gerais: Retirada de ingressos gratuitos no local com 1 hora de antecedência. Entrada permitida somente com o uso de máscara cobrindo nariz e boca e mediante aferição de sua temperatura corporal;

Apresente o seu comprovante de vacinação (físico ou digital) contendo, pelo menos, a 1ª dose da vacinação contra o coronavírus e um documento com foto;

Durante a permanência no local, siga os protocolos sanitários para prevenção da Covid-19.

EXIBIÇÃO DO ESPETÁCULO: SOBRE GLÚTEOS, CADEIRAS E HISTÓRIAS

Concepção e criação: Ouvindo Passos Cia. de Dança

8 e 10/12 – quarta e sexta-feira- às 20h

Participação: Aberta ao Público

Descrição do Público: interessados em geral.

Classificação: Livre.

Assista no Youtube das Oficinas Culturais.

No dia 8/12 após o espetáculo haverá bate-papo pelo Zoom ( Clique aqui.)

Oficina Cultural Alfredo Volpi

DOCUMENTÁRIO: ORQUESTRA VOLPI DE VIOLA CAIPIRA

Com: Coletivo Relatos

10/12 – Sexta – 18h

Faixa Etária: Atividade Livre

Participação: Aberta ao Público

Plataforma: Youtube Oficinas Culturais .

BATE-PAPO DE LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO: ORQUESTRA VOLPI DE VIOLA CAIPIRA

Com: Renato de Sá e Coletivo Relatos.

10/12 – sexta-feira – 19h30 às 21h

Faixa Etária: Atividade Livre

Participação: Aberta ao Público

Expectativa de Público:40

Plataforma: Youtube Oficinas Culturais.