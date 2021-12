Guarulhos confirma oito casos de influenza A H3N2

Nesta quarta-feira (22), a Secretaria da Saúde anunciou a confirmação de oito casos da variante H3N2 do vírus da gripe influenza A. A pasta ainda aguarda o resultado do exame de 27 casos que estão em investigação.

Usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento social, além de adotar a etiqueta respiratória (utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; e higienizar as mãos após tossir ou espirrar), são práticas fundamentais tanto para a redução da transmissão da covid-19 quanto dos vírus da gripe.

Além disso, com a chegada das festas de fim de ano, a Secretaria da Saúde faz um apelo para que as pessoas evitem sair de casa e se aglomerar em ambientes fechados. Também é fundamental não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, bem como manter os ambientes bem ventilados e evitar contato próximo a pessoas com sinais ou sintomas de gripe (febre alta com início agudo, cefaleia, dores articulares, constipação nasal e inflamação de garganta e tosse).