Ricardo Nascimento assume presidência do Conseg Bom Clima

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Bom Clima tem um novo presidente: Ricardo Nascimento. Ele assumiu o lugar do empresário e tradicional cabeleireiro José Alberto Valadares, mais conhecido como Argentino, que faleceu em novembro deste ano.

Nascimento agora tem a missão de dar continuidade ao trabalho exercido por Argentino na região do Bom Clima, que também compreende os bairros das Vilas Fátima e Flórida, Paraventi, Macedo, entre outros.

“O Conseg é como uma pequena Câmara Municipal dentro do bairro com o trabalho de aproximar a população da questão pública, principalmente no que diz respeito a segurança da nossa cidade”, explicou Nascimento que foi o entrevistado desta terça-feira (28) do HOJE TV, programa apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira.

Ele aproveitou para explicar a importância de a população registrar o boletim de ocorrência. “É com ele que o comandante policial da área vai posicionar as viaturas ampliando a segurança da região. Com ele, a polícia faz um mapeamento e traça as estratégias para colocar o efetivo nos locais certos”, disse.

