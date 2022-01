Caminhões da Cata-Treco recolhem inservíveis em quatro bairros neste sábado

Após o recesso de final de ano, os caminhões da Operação Cata-Treco, serviço gratuito de recolhimento de inservíveis oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, voltam a circular pela cidade neste sábado (8). Jardim Brasil, Jardim Vermelhão, Vila São Gabriel e Jardim Dona Luiza serão os bairros atendidos na primeira operação de 2022.



Para utilizar o serviço basta dispor até as 9h de sábado, na calçada em frente à própria residência, sem atrapalhar a passagem, os objetos dos quais deseja se livrar, como móveis velhos (preferencialmente desmontados), colchões, eletrodomésticos e eletrônicos, além de materiais recicláveis (papelão, plástico, metal, vidro e madeira).



A Cata-Treco objetiva facilitar a dispensação correta de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular.



A Secretaria de Serviços Públicos informa que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.

Roteiro – 8 de janeiro

Jardim Brasil

Avenida Moita Bonita, rua Afeganistão, rua Arapiraca, rua Barra de Santo Antônio, rua Cícero Dantas, rua Coitenóia, rua Feira Grande, rua Japaratinga, rua Marcílio Souza, rua Naviraí, rua Petrolina, rua Poli, rua Porto Calvo, rua Porto de Pedras, rua Ribeirão Vermelho do Sul, rua São Paulo, rua Timbiras, viela Cristianópolis, viela Goeki, viela Poço Verde, viela Rosário Catete, viela Serra da Saudade, viela Simão Dias, viela Timbiras e viela Tobias Barreto.



Jardim Vermelhão

Rua Alabama, rua Barroso, rua Central, rua da Pátria, rua Euclides Fiorentino, rua Liberdade, rua Palmas, rua Pernambuco e viela da Paz.



Vila São Gabriel

Rua Barra da Choça, rua Fausto Gallo, rua Moscou, rua Presidente Dutra, rua Santa Branca, rua Santa Maria da Serra, rua Santa Rosa do Viterbo, rua São Bento do Sapucaí, rua São Francisco do Sul, rua São João Batista Glória, rua São José dos Campos, rua Água preta, rua Ana Marcondes, rua Antonio Marcondes, rua Arenópolis, rua Biritiba Mirim, rua Boa Vista do Tupim, rua Campo Grande do Sul, rua Centenário, rua Graúna, rua Ipê Amarelo, rua Ipê Branco, rua Ipê Roxo, rua Osvaldo Nunes Dias, rua Santa Ana, rua Santa Marina, rua Santa Virgínia, rua São Bartolomeu, rua São Gerônimo, rua São Miguel Arcanjo, rua Tau e rua Umberto Zancanaro.



Jardim Dona Luiza

Avenida Roteiro, rua Coqueiro Seco, rua Coração de Maria, rua Pilar de Goiás e viela Carnaíba.