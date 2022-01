Alunos com deficiência visual terão experiência de como usar o transporte coletivo

A Prefeitura de Guarulhos promoverá nos dias 10 e 14 de janeiro, às 9h, aulas práticas em garagens de ônibus com alunos do curso Orientação e Mobilidade para Pessoa com Deficiência Visual, que integra o projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis). Um grupo visitará a garagem de ônibus Campo dos Ouros no Jardim Bela Vista e a outra no Pimentas.

A ideia é que os participantes conheçam internamente o ônibus municipal para que tenham mais autonomia, facilidade e segurança durante o deslocamento, além de garantir melhor qualidade de vida. Entre os recursos do veículo que serão apresentados aos alunos estão a localização das saídas de emergência, assentos reservados, campainha, funcionamento da plataforma elevatória, cockpit e registro na catraca.

O curso é coordenado pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), que oferece ainda aulas de soroban (instrumento japonês de cálculos matemáticos) e braile a pessoas com deficiência.

Grupo de acolhimento para pessoas com baixa visão

O 4º encontro do grupo de acolhimento para pessoas com baixa visão será realizado nesta terça-feira (11), das 8h30 às 11h, no auditório da SAI. Os participantes contarão com a participação de um agente de leitura da Secretaria de Cultura para a leitura do livro Fiquei Cego, e Agora?. O objetivo é contribuir na adaptação à condição de deficiência.

A turma possui alunos dos cursos da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão e está aberta para pessoas com deficiência visual que não são alunas. As reuniões ocorrem uma vez por mês. Para participar interessados devem entrar em contato com a pasta pelo telefone 2414-3685.