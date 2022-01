Van Procon Itinerante atenderá em três bairros em janeiro

Durante o mês de janeiro a Van Procon Itinerante atenderá os moradores que vivem nos bairros Cabuçu, Jardim Presidente Dutra e Cidade Soberana. O furgão da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Guarulhos estará na próxima quarta-feira (12) na praça em frente à EPG Vereador Faustino Ramalho (avenida Palmira Rossi, s/nº), no dia 19 na praça Orobó e na semana seguinte, dia 26, na praça da Estrela, sempre das 10h às 16h.

O veículo disponibiliza todos os serviços prestados nos postos do Procon, como abertura de reclamações, desbloqueio de nota fiscal paulista, orientações, além da fiscalização do comércio nos bairros. Agentes do órgão também irão orientar e verificar eventuais reclamações de consumidores sobre empresas que desrespeitam a lei federal 8.078/1990, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Procon Guarulhos atende também pela internet no link bit.ly/PROCONGRU e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070